Συναγερμός στo Μπρούκλιν: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τρεις επιβαίνοντες σε μοτοποδήλατα και ένας πεζός, περίπου 30 ετών, όπως μετέδωσε το NBC News επικαλούμενο αστυνομικές πηγές. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρει.

Λίγο μετά τη σύλληψη του οδηγού, ο δημοτικός σύμβουλος Τζάστιν Μπράναν δήλωσε ότι ο δράστης «ήξερε τι έκανε, γνώριζε ότι χτύπησε ανθρώπους». Μιλώντας σε δημοσιογράφο του NY1, ανέφερε ότι ο οδηγός του φορτηγού είπε «θέλω να πεθάνω» στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το WABC-TV, διακρίνεται μέρος της καταδίωξης του μικρού φορτηγού από περιπολικό της αστυνομίας. Ένας πεζός γλιτώνει την τελευταία στιγμή προτού παρασυρθεί από το όχημα, το οποίο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας ομοσπονδιακού δικαστηρίου για το εάν θα επιβληθεί η θανατική ποινή στον Ουζμπέκο εξτρεμιστή Σεϊφούλο Σάιποφ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την τρομοκρατική επίθεση σε ποδηλατόδρομο του Μανχάταν. Στις 31 Οκτωβρίου του 2017 είχε οδηγήσει το φορτηγό του σε ποδηλατόδρομο, προκαλώντας τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από δέκα.

LIVE: Authorities respond to scene after vehicle strikes pedestrians in Brooklyn https://t.co/yL87JhQT86