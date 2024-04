Συναγερμός στο Σίδνεϊ: Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο - 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αναφορές σε μέσα της Αυστραλίας κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών.

Ένας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι είδε μία γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος πριν ο ίδιος, βρει καταφύγιο σε ένα κοσμηματοπωλείο.

People are seen running from the scene. pic.twitter.com/afuThCJUhO

VIDEO: Suspect in the Westfield Bondi Junction terror attack shown running with knife.

Η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

?? WATCH; New Footage emerge when police makes it into the Westfield Bondi Junction Shopping Center in Australia late after the terrorist has carried out the attack. It was revealed that the unruly terrorist mysteriously stabbed several Australian while also destroying some part… pic.twitter.com/xNkf6BDy5v

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη ανθρώπων να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφταναν στην περιοχή.

Οι αστυνομικές αρχές παρότρυναν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Σίδνεϊ, ένας άντρας δέχθηκε πυροβολισμό στο εμπορικό κέντρο, μετά από αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις κατά πολιτών με μαχαίρι.

Περιπολικά και ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο ενώ βίντεο δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν κατά μήκος της γυάλινης γέφυρας που συνδέει το εμπορικό κέντρο μαμούθ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο ABC ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι ένας άνδρας κυνηγούσε και μαχαίρωνε ανθρώπους πριν κλειδωθεί σε κάποιο δωμάτιο στο εμπορικό.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κυκλοφορήσει φωτογραφία με έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος και από πάνω του έναν αστυνομικό. Αναφορές από τοπικά μέσα κάνουν λόγο πως πρόκειται για το δράστη της επίθεσης.

#BREAKING: A major incident has been declared following reports of multiple people killed at Westfield Bondi Junction Shopping Centre this afternoon.

Dozens of emergency service crews are currently on the scene.

More to come. #9News

READ MORE: https://t.co/uGK2VEIMaFpic.twitter.com/fAQtorbhi8