Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Ελ Πάσο του Τέξας το Σάββατο, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής, στο Cielo Vista Mall.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες. Μάρτυρες ανέφεραν στο CBS News ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί, ενώ το CNN κάνει λόγο για τραυματίες - χωρίς να προσδιορίζει τον αριθμό ή την κατάστασή τους.

Μία επίθεση με όπλο βρίσκεται σε εξέλιξη σε εμπορική ζώνη του Τέξας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Ελ Πάσο, η οποία έλαβε «πολλές πληροφορίες» που κάνουν λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Tweeter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει».

«Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει το σώμα.

Μία γυναίκα, που μόλις έκανε τα ψώνια της σε σουπερμάρκετ της αλυσίδας Walmart, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως άκουσε κάτι σαν «πυροτεχνήματα» την ώρα που αναζητούσε μία θέση στάθμευσης.

«Κατευθύνθηκα προς την έξοδο. Είδα έναν άνδρα με ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα παντελόνι παραλλαγής να κρατά κάτι που έμοιαζε με όπλο. Στόχευε τον κόσμο και πυροβολούσε σε ευθεία βολή εναντίον του. Είδα τρεις, ή τέσσερις, να πέφτουν», τόνισε η ίδια γυναίκα ονόματι Βανέσα.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προβάλλουν εικόνες με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

AF NEWS: At least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. A few days ago a gunman killed 2 people in a Mississippi Walmart. Not 2 weeks have passed since the Gilroy, California shooting. pic.twitter.com/6JDQ0tb3nm — AF (@admissionfeeaf) August 3, 2019