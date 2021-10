Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Αναφορές για πολλά θύματα

Το σχολικό συγκρότημα τέθηκε σε lockdown ενώ μαθητές και προσωπικό φέρεται να είναι κλειδωμένοι στις αίθουσες και τα γραφεία τους.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ@mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX@GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh