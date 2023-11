Συναγερμός στον Ατλαντικό: Πυρηνικό υποβρύχιο σώθηκε λίγο πριν την συντριβή

Αναλυτικότερα, η βρετανική στρατιωτική διοίκηση ερευνά το περιστατικό με το πυρηνικό υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού το οποίο βυθίστηκε τόσο πολύ φτάνοντας προς την «επικίνδυνη ζώνη». Αιτία της επικίνδυνης δυσλειτουργίας ήταν ένα όργανο μέτρησης που το οδήγησε να παρασυρθεί προς ένα μη ασφαλές βάθος.

Σύμφωνα με την DialyMail, λόγω της δυσλειτουργίας το υποβρύχιο οδηγήθηκε σε μια διαρκή κατάδυση, με τους μηχανικούς να σώζουν την κατάσταση -και βέβαια το πλήρωμα- λίγα λεπτά πριν την καταστροφή.

Το υποβρύχιο βρισκόταν σε περιπολία στον Ατλαντικό Ωκεανό όταν οι δείκτες βάθους σταμάτησαν να λειτουργούν, με το πλήρωμά του να πιστεύει λανθασμένα ότι βρισκόταν κοντά στην επιφάνεια, ενώ στην πραγματικότητα βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά στον ωκεανό.

Μόνο όταν οι μηχανικοί στο πίσω μέρος του υποβρυχίου εντόπισαν έναν δεύτερο μετρητή που έδειχνε ότι κατευθυνόταν προς την «επικίνδυνη ζώνη», σήμανε συναγερμός.

Royal Navy nuclear submarine equipped with Trident missiles 'suffered huge malfunction that sent the vessel into an endless dive - with engineers saving the 140 crew members moments before they faced being crushed by underwater pressure' https://t.co/BcwcRepSQypic.twitter.com/0itDm8wDe0