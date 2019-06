Συναγερμός στον Λευκό Οίκο για «ύποπτο» σακίδιο - Σύλληψη ενός ατόμου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, καθώς άτομο πέταξε ένα σακίδιο που κρίθηκε ύποπτο, στη λεωφόρο Πενσιλβάνια.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες απέκλεισαν τη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου, ενώ το άτομο συνελήφθη και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση. Οι αρχές ζήτησαν από δημοσιογράφους και περαστικούς να απομακρυνθούν από τη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

At approximately 2:45 pm an individual dropped a backpack and attempted to jump a bike rack along the sidewalk on Pennsylvania Ave. The individual was immediately taken into custody by Secret Service Uniformed Division Officers. — U.S. Secret Service (@SecretService) June 19, 2019

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, αφού επιστρέφει από το ταξίδι του στη Φλόριντα, όπου ανακοίνωσε την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2020.

US Secret Service clear press and camera crews from north grounds at WH due to security situation. No details yet. pic.twitter.com/fsV1gcxBVS — Mark Knoller (@markknoller) June 19, 2019

Δημοσιογράφος του CBS δημοσίευσε εικόνες που απεικονίζουν το προσωπικό των μυστικών υπηρεσιών να κρατά όπλα και να καλύπτεται πίσω από δέντρα, στον κήπο του Λευκού Οίκου.