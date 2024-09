Συναγερμός στον Λίβανο: Νέες εκρήξεις στη Βηρυτό - Εννέα νεκροί - Εκατοντάδες τραυματίες

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι «πάνω από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι)».

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι πολλοί από τους τραυματίες τραυματίστηκαν στο στομάχι και στα χέρια.

Οι ασύρματοι πομποδεκτές εξερράγησαν την ίδια ώρα στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς γινόταν η κηδεία τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα από την έκρηξη βομβητών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο λιβανέζικο ισλαμικό κίνημα και διασώστες.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπτε τις κηδείες των τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Άλλες εκρήξεις αναφέρθηκαν στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά), όπου τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια νοσοκομειακή πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ χθες στον Λίβανο, που αποδίδονται στο Ισραήλ από την ισλαμιστική, φιλοϊρανική οργάνωση, έχουν προκαλέσει τον θάνατο 12 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και τον τραυματισμό τουλάχιστον 2.750 άλλων, όπως δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Υγείας Φιράς Αμπιάντ.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε αυτές τις εκρήξεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε προπύργια της Χεζμπολάχ μερικές ώρες μετά την ισραηλινή ανακοίνωση ότι η χώρα επεκτείνει προς τα βόρεια σύνορά της με τον Λίβανο τους στόχους του πολέμου που διεξάγει εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με όλα τα νοσοκομεία, ο απολογισμός αυξήθηκε σε «12 νεκρούς μεταξύ των οποίων δύο παιδιά» και περιλαμβάνει «από 2.750 έως 2.800» τραυματίες, δήλωσε ο Αμπιάντ σε συνέντευξη Τύπου. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 9 νεκροί.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται ένα κορίτσι και ένα αγόρι, καθώς και τέσσερις υγειονομικοί που εργάζονταν σε «ιδιωτικά νοσοκομεία στα νότια προάστια της Βηρυτού», δήλωσε.

Ορισμένοι τραυματίες στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) «μεταφέρθηκαν στη Συρία», ενώ «σε άλλες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν στο Ιράν», πρόσθεσε.

Περίπου 750 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας, περίπου 150 στην Μπεκάα και περίπου 1.850 στη Βηρυτό και στα νότια προάστιά της, σύμφωνα με τον υπουργό.

