Συνάντηση Ερντογάν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ – Στο επίκεντρο η Γάζα και η προστασία των Αγίων Τόπων - Real.gr

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, όπου τον υποδέχθηκε χθες, Σάββατο (13/9) ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συζήτησαν το θέμα της προστασίας των Αγίων Τόπων και την ανάγκη διαφύλαξης του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά της, σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας αναφέρει πως «στη συνάντηση συζητήθηκαν η ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση».

Όσον αφορά τον πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητα της πόλης και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη».

Ο Τούρκος πρόεδρός χαρακτήρισε «γενοκτόνο» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας «με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης».

Ακόμα ανέφερε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών» και ότι ο ίδιος και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων «επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμαμπάχτσε, με τη συμμετοχή του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν και του επικεφαλής συμβούλου του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς.

Μετά τη συνάντηση ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ αντάλλαξε δώρα με τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΤΟΓΑΝ ΕΠΑΝΕΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΤΟ STAUTS QUO ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ#jerusalemPatriarchatehttps://t.co/otGbLztSm3 pic.twitter.com/fN5o2cJyYf — Jerusalem Patriarchate (@JPatriarchate) September 13, 2025

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ἐφιλοξενήθη σήμερον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὑπὸ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, είς συνάντησιν ἐν πνεύματι ἀδελφοσύνης καί ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἀνέδειξεν τοὺς ἱστορικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ τῆς Τουρκίας.

Κατὰ τὴν συνάντησιν, ὁ Μακαριώτατος ὑπενθύμισεν τὴν διαρκῆ παρακαταθήκην τοῦ Συμφώνου τοῦ Ὀμάρ, τὸ ὁποῖον συνεφώνησεν τὸν 7ον αἰῶνα ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἅγιος Σωφρόνιος μετὰ τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ – Ἰμπν ἀλ-Χαττάμπ, καὶ διὰ τοῦ ὁποίου ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν Ἁγίων Τόπων καὶ Ἱδρυμάτων τῆς περιοχῆς. Τὸ Σύμφωνον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἐνεπλουτίσθη ὑπὸ τῶν Ὀθωμανικῶν θεσμίων, ἐξελίχθη εἰς τὸ ἰσχῦον Status Quo, τὸ ὁποῖον μέχρι σήμερον διαφυλάσσει τὸν πολυθρησκευτικὸν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τὴν συνύπαρξιν τῶν ποικίλων Κοινοτήτων αὐτῆς.

Ὁ Πατριάρχης ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομία ὀφείλει νὰ διαφυλάσσεται ὡς ζῶσα μαρτυρία πίστεως καὶ ἱστορίας· καὶ ἐξέφρασεν εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν ἀναγνώρισιν ὑπὸ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν τῆς σημασίας ταύτης καὶ ἐντὸς τῆς Τουρκίας. Ὑπεγράμμισεν δέ ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι ἡγεμόνες, ὡς διάδοχοι τοῦ Συμφώνου τοῦ Ὀμάρ, μετέχουν εἰς τὴν εὐθύνην διαφυλάξεως τῶν Χριστιανικῶν κοινοτήτων καὶ Ἁγίων Τόπων· διακονίαν τὴν ὁποίαν σήμερον ἐπιτελοῦσιν ὑποδειγματικῶς οἱ Χασημῖται, ὡς Κηδεμόνες τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐπικαλούμενος τὸν Ἀπόστολον Παῦλον λέγοντα· «εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες» (Ρωμ. 12,18), ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι τὸ πνεῦμα τῆς εἰρήνης ὀφείλει νὰ κατευθύνῃ τὴν προάσπισιν τοῦ ἱστορικοῦ Status Quo, τὸ ὁποῖον διαφυλάσσει τὴν ἱερὰν κληρονομίαν τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τὸ μοναδικὸν μωσαϊκὸν τῶν πίστεων. Κατέληξε δέ ὅτι ἡ ἀνανεωμένη συνεργασία εἶναι ἀναγκαία, οὕτως ὥστε οἱ Ἅγιοι Τόποι νά παραμείνωσι πηγὴ ἑνότητος καὶ ἐλπίδος διὰ πάντα τὰ ἔθνη τῆς περιοχῆς».

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Teofilos’u İstanbul’da kabul etti. Kabulde İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail’in Kudüs’teki tasarruflarının Kudüs’ün… pic.twitter.com/t7M4HLWqIW — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 13, 2025

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας



Ο πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε τον Πατριάρχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ΄, στην Κωνσταντινούπολη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν η ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση.

Ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητά της και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας δήλωσε ότι ο γενοκτόνος Νετανιάχου, με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης, ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών. Τόνισε (στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων» ότι επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Τον πρόεδρό μας συνόδευσαν στην δεξίωση ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς».

ΠΗΓΗ: ertnews