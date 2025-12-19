Συνάντηση ΗΠΑ, Κατάρ, Τουρκίας και Αιγύπτου για τη Γάζα στη Φλόριντα σήμερα - Real.gr

Quantcast
03:00, 19/12/2025
Τα επόμενα στάδια στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να συζητηθούν αργότερα εντός της ημέρας σε συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας στη Φλόριντα (νότια), όπου παράλληλα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να υποδεχτεί τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τις επόμενες ημέρες.

Την Ουάσιγκτον θα αντιπροσωπεύσει στις σημερινές συνομιλίες ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ, ενημέρωσε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν το έχουμε ακόμη προγραμματίσει επίσημα, αλλά (ο κ. Νετανιάχου) θέλει να με δει», δήλωσε παράλληλα χθες ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας «πιθανόν θα έρθει να με δει στη Φλόριντα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να περάσει εκεί τις γιορτές του τέλους της χρονιάς, στην κατοικία και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, μεσολαβητές και εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν πόλεμος για δυο χρόνια, πρόσφατα κάλεσαν να περάσει στην επόμενη φάση η εφαρμογή του σχεδίου που είχε προτείνει ο αμερικανός πρόεδρος.

Η επόμενη φάση προέβλεπε αφοπλισμό της Χαμάς –το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει το ενδεχόμενο–, την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το σύνολο του θυλάκου, τη δημιουργία μεταβατικών αρχών και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακο συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε μολαταύτα προχθές Τετάρτη, σε διάγγελμά του, πως αποκατέστησε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή «για πρώτη φορά έπειτα από τρεις χιλιάδες χρόνια».

Την Τουρκία θα αντιπροσωπεύσει στις συνομιλίες ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε ομιλία του ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε πως η χώρα του παραμένει «σθεναρά στο πλευρό των Παλαιστινίων».

