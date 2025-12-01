Συνάντηση Μακρόν – Ζελένσκι: Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι διαρκής – Μιλήσαμε με τον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ - Real.gr

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες διήρκεσαν αρκετές ώρες, επικεντρώθηκαν στον τρόπο τερματισμού του πολέμου, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι πραγματικά διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Σήμερα θα συνομιλήσουμε και με άλλους ηγέτες», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι, ο οποίος βρισκόταν σε επίσκεψη στο Παρίσι.

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι «μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και με τη συμμετοχή του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μόλις μιλήσαμε με τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στη Φλόριντα. Ήταν μια σημαντική ενημέρωση και συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτοπροσώπως — οι ομάδες μας θα συντονίσουν τα προγράμματα για πιθανές περαιτέρω επαφές»