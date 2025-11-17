Συνάντηση Μάρκο Ρούμπιο-Κωνσταντίνου Κόμπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σταθερότητα και συνέχεια στις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου - Real.gr

Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, αλλά και ο στρατηγικός χαρακτήρας που έχουν αποκτήσει οι σχέσεις στις ενεργειακές εξελίξεις, με δεδομένη την παρουσία αμερικανικών εταιριών στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και ευρύτερα στην ΑΟΖ της Ελλάδας, συζήτησαν οι δύο υπουργοί.

Όσον αφορά στη σημασία του σχήματος 3+1, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν για την περαιτέρω ενίσχυση του, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεδρίαση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών με την συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο.

Κάνοντας έναν απολογισμό μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου εξήγησε ότι «ήταν μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση. Καλύψαμε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό θεμάτων που άπτονται διμερών ζητημάτων της περιοχής, όπως θέματα που αφορούν την Γάζα και την Συρία. Η σχέση έχει σταθερότητα. Η σχέση έχει συνέπεια. Η σχέση αυτή έχει συνέχεια».

Αναφορικά με την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου υπογράμμισε «η σχέση αυτή για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελεί πυξίδα στην εξωτερική μας πολιτική. Και είναι κοινή στάση και των δύο πλευρών για το πως μπορούμε να δουλέψουμε εντατικότερα για να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση».

Στρατηγικός Διάλογος

«Σε ό,τι έχει να κάνει με τα διμερή, συζητήσαμε την πρόοδο που έχει προκύψει σχετικά με τον Στρατηγικό Διάλογο. Συζητήσαμε επίσης το ενδεχόμενο να γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση προόδου, καθώς επίσης και μια ειδική μορφή συζήτησης σε τεχνοκρατικό επίπεδο σε σχέση με την Μέση Ανατολή».

Κυπριακό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος για το Κυπριακό λόγω της πολιτικής εμπειρίας που είχε αποκομίσει από την προηγούμενη θέση του, καθώς ως γερουσιαστής είχε καταθέσει από κοινού με τον Ρόμπερτ Μενέντεζ το νομοσχέδιο East Med Act. Αναφορικά με την οπτική της Ουάσιγκτον, επαναβεβαιώθηκε η πάγια θέση των ΗΠΑ που στηρίζει το διαπραγματευτικό πλαίσιο που καθορίζεται αυστηρά στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Προεδρία Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αμερικανική πλευρά εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για την επικείμενη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας στο τραπέζι συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν επενδύσεις, άμυνα, την προστασία αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η Λευκωσία αναγνωρίζει ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, η προεδρία αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ, ο οποίος δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.

«Από τη δική μας πλευρά, υπάρχει αυτή η βούληση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι από αμερικανικής πλευράς εντοπίζονται τομείς όπου τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ μπορούν να συγκλίνουν εφόσον υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω διαλόγου, διαπραγμάτευσης και συζήτησης», τόνισε ο κ. Κόμπος.

Μέση Ανατολή

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι δύο πλευρές εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα. Από κυπριακής πλευράς, υπογραμμίστηκε ότι η Λευκωσία έχει ήδη αποδείξει την αξία της στις αμερικανικές προσπάθειες, τόσο στο ανθρωπιστικό σκέλος όσο και στο επόμενο στάδιο της ανοικοδόμησης.

Τέλος, συζητήθηκε η κατάσταση στη Συρία, με έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας και στην προστασία των μειονοτήτων, ιδίως των χριστιανικών κοινοτήτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ