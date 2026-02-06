Συνάντηση Μελόνι- Βανς στο Μιλάνο: «Εργαζόμαστε με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός - Real.gr

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρίσκεται στο Μιλάνο για να παραστεί στην αποψινή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

«Ιταλία και ΗΠΑ διατηρούν ιδιαίτερα σημαντικές σχέσεις, εργαζόμαστε έχοντας ως αντικείμενο πολλά διμερή θέματα, ασφαλώς με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας, αλλά και με αναφορά στις κύριες διεθνείς υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, την τελευταία φορά συναντηθήκαμε στην ενθρόνιση του πάπα Λέοντα και σήμερα συναντιόμαστε και πάλι, για την τελετή έναρξης της Χειμερινής Ολυμπιάδας.

Πρόκειται για δυο γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με το σύστημα αξιών το οποίο ενώνει την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνει την Δύση και αποτελεί βάση για την συνεργασίας μας, την φιλία μας και το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Τζόρτζια Μελόνι, νωρίτερα σήμερα το πρωί είχε συνάντηση και με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ