Συνάντηση Ορμπάν με Πούτιν σήμερα στη Μόσχα - Στο επίκεντρο η ενέργεια και οι προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία - Real.gr

Συνάντηση Ορμπάν με Πούτιν σήμερα στη Μόσχα - Στο επίκεντρο η ενέργεια και οι προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία
Συνάντηση Ορμπάν με Πούτιν σήμερα στη Μόσχα – Στο επίκεντρο η ενέργεια και οι προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία

09:30, 28/11/2025
Συνάντηση Ορμπάν με Πούτιν σήμερα στη Μόσχα – Στο επίκεντρο η ενέργεια και οι προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα στη Μόσχα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν σχετικά με την προμήθεια της Ουγγαρίας με αργό πετρέλαιο και αέριο, καθώς και για τις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία.

Την επίσκεψη του Ορμπάν αργότερα σήμερα στη Μόσχα επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ορμπάν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία και η Ουγγαρία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική ενέργεια, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει αυτή την εξάρτηση.

Ο Ορμπάν αποκάλυψε το σχέδιό του να συναντήσει τον Πούτιν σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στη σελίδα του στο Facebook προσθέτοντας, «πηγαίνω (στη Μόσχα) για να εξασφαλίσω ότι η προμήθεια της Ουγγαρίας με ενέργεια είναι εγγυημένη για το χειμώνα και για την επόμενη χρονιά».

Όταν ερωτήθηκε αν οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη, ο Ορμπάν δήλωσε, «δύσκολα μπορούμε να το αποφύγουμε».

Αυτό το μήνα οι ΗΠΑ έδωσαν εξαίρεση στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις ώστε να χρησιμοποιεί ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, αφού ο Ορμπάν το ζήτησε στη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησής του στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουγγαρία υπέγραψε επίσης σύμφωνο συνεργασίας με τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια.

Η συμφωνία προβλέπει να αγοράσει η Ουγγαρία αμερικανικά πυρηνικά καύσιμα και τεχνολογία για την αποθήκευση των εξαντλημένων καυσίμων σε ένα ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό, γνωστό ως Paks I. Η ρωσική Rosatom κατασκευάζει μια επέκταση του σταθμού, ένα πρόγραμμα του 2014 που έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Ο Ορμπάν έχει δηλώσει επίσης ότι θέλει να αναβιώσει τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ορμπάν έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ αμφισβητεί τη λογική της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η Ουγγαρία έχει εισαγάγει φέτος από τη Ρωσία 8,5 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου και περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ανέφερε σήμερα σε δήλωσή του το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών.

