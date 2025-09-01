Quantcast
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα - Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία - Real.gr
real player

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα – Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία

13:15, 01/09/2025
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα – Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία

Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βουλή: Στις 15 Σεπτεμβρίου η εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλή: Στις 15 Σεπτεμβρίου η εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:19 01/09
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα - Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα - Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία

13:15 01/09
Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

13:11 01/09
Βενετία 2025: Η Κέιτ Μπλάνσετ στο κόκκινο χαλί του «Father Mother Sister Brother»

Βενετία 2025: Η Κέιτ Μπλάνσετ στο κόκκινο χαλί του «Father Mother Sister Brother»

13:00 01/09
Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια ρεύματος – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια ρεύματος – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

12:50 01/09
Ζώδια: Οι προβλέψεις σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου – Μικρές καθημερινές συνήθειες κάνουν μεγάλη διαφορά στην ευεξία σας

Ζώδια: Οι προβλέψεις σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου – Μικρές καθημερινές συνήθειες κάνουν μεγάλη διαφορά στην ευεξία σας

12:45 01/09
Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

12:44 01/09
FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν – Υποψία ρωσικής παρεμβολής σε GPS

FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν – Υποψία ρωσικής παρεμβολής σε GPS

12:43 01/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved