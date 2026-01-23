Συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: Η Ρωσία ανακοίνωσε τριμερή σύνοδο με Ουκρανία και ΗΠΑ σήμερα στο Αμπού Ντάμπι - Real.gr

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ αργότερα σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον Τζος Γκρούνμπαουμ, Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αγορών.

Ο Γκρούνμπαουμ συμμετείχε προηγουμένως σε διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως ανέφερε το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, συμμετείχαν από τη ρωσική πλευρά στις συνομιλίες.