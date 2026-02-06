Συνάντηση των επικεφαλής άμυνας ΗΠΑ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον – Πιέσεις για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ - Real.gr

Ο πτέραρχος Νταν Κέιν, επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, Ροντόλφ Χαϊκάλ, όπως ανακοίνωσε χθες εκπρόσωπός του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μερικούς μήνες μετά την ακύρωση προγραμματισμένης επίσκεψης του ανώτατου αξιωματικού στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών του με τον Ροντόλφ Χαϊκάλ την Τρίτη και με αξιωματούχο του Κατάρ τη Δευτέρα ο πτέραρχος Κέιν τόνισε «τη σημασία των διαρκών σχέσεων των ΗΠΑ με τη Μέση Ανατολή όσον αφορά την άμυνα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον Τζόζεφ Χόλστεντ, που δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο αξιωματούχος του εμιράτου.

Ο στρατηγός Χαϊκάλ αναμενόταν να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο, όμως η αμερικανική πλευρά ακύρωσε το ραντεβού μερικές ώρες πριν από την αναχώρησή του.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου πιέζεται έντονα από την Ουάσιnγκτον να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Μετά την ακύρωση της επίσκεψης, ο στρατός του Λιβάνου διαβεβαίωσε πως σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τον στόχο αυτό. Ανακοίνωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που αφορούσε το νότιο τμήμα της χώρας, από τα σύνορα με το Ισραήλ ως τον ποταμό Λιτάνι, σε απόσταση κάπου τριάντα χιλιομέτρων.

Η Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πολύνεκρο πόλεμο με το Ισραήλ, αρνείται να καταθέσει τα όπλα στην υπόλοιπη χώρα.

Παρά την κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 και την προβλεπόμενη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, η ισραηλινή πλευρά εξακολουθεί να κατέχει πέντε στρατηγικές θέσεις κοντά στα σύνορα, ενώ οι βομβαρδισμοί εναντίον της Χεζμπολάχ συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.