Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο αργότερα σήμερα βράδυ, μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κέλογκ έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του, έχουν βαλτώσει παρά τις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας.