Συνάντηση Τραμπ, αλ Σάρα και Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία - Συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Ερντογάν - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρκετά μακρά συνάντηση στο Ριάντ με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα και του ζήτησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Συρίας με το Ισραήλ προσχωρώντας στις συμφωνίες του Αβραάμ, αφού ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού, κάνοντας λόγο για αποφασιστική καμπή και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων με την Συρία.

Αν και αρχικά η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας θα ήταν σύντομη και άτυπη, στην πραγματικότητα παρατάθηκε για τριάντα λεπτά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Και κατά την διάρκειά της, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνδέθηκε για να συμμετάσχει online στην συζήτηση.

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συμμετείχε επίσης στην συνάντηση, σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων που δείχνει χειραψία ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο και στον νέο ηγέτη του συριακού κράτους, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστικών δυνάμεων που ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ.

#Riyadh | HRH the Crown Prince holds a meeting with the U.S. President and the Syrian President. pic.twitter.com/PpY2gfZJzM

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες αιφνιδιαστικά την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας που επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της χώρας η οποία βρίσκεται σε δεινή θέση έπειτα από 14 χρόνια πολέμου.

Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία επεδίωκαν ενεργά την άρση των κυρώσεων από την Ουάσινγκτον.

Διεθνείς κυρώσεις έχουν επιβληθεί στην Συρία από το 1979, αλλά ενισχύθηκαν μετά την καταστολή από το καθεστώς Ασαντ των διαδηλώσεων για την δημοκρατία το 2011, καταστολή που εξελίχθηκε σε πολυαίμακτο πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφασή του «θα κάνει την Συρία ξανά μεγάλη», τροποποιώντας το σύνθημά του (Make America Great Again).

Πρόκειται για «αποφασιστικό σημείο καμπής», ανακοίνωσε η συριακή διπλωματία μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής απόφασης για τις κυρώσεις και αφού και η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν χαλαρώσει τα δικά τους πακέτα κυρώσεων κατά της Δαμασκού.

#Riyadh | A meeting brings together HRH the Crown Prince, the U.S. President, and the Syrian President in Riyadh, with the Turkish President participating via phone. pic.twitter.com/eE3ZhvnamI

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) May 14, 2025