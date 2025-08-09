Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα - Real.gr

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στην Αλάσκα για συνομιλίες την επόμενη Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας την επιλογή της τοποθεσίας «αρκετά λογική».

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social, είχε γνωστοποιήσει ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Η αμερικανική πλευρά μόλις ανακοίνωσε μια συμφωνία για τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί γείτονες, με κοινά σύνορα», δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

«Φαίνεται αρκετά λογικό ότι η αντιπροσωπεία μας θα πετάξει απλά πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό και ότι μια τόσο σημαντική και πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα», προσέθεσε.

Aκόμα ο Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο κορυφής της επόμενης Παρασκευής στην Αλάσκα.

«Κοιτώντας μπροστά, είναι φυσικό να ελπίζουμε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων θα πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος. Η αντίστοιχη πρόσκληση έχει ήδη σταλεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε ακόμα ο Γιούρι Ουσάκοφ.

Οι δύο ηγέτες θα «επικεντρωθούν στη συζήτηση των επιλογών για την επίτευξη μίας μακροπρόθεσμης ειρηνικής λύσης στην ουκρανική κρίση», είπε ακόμα ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου.

«Αυτό θα είναι προφανώς μια δύσκολη διαδικασία, αλλά θα συμμετάσχουμε σε αυτήν ενεργά και δυναμικά», προσέθεσε.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στην υπέροχη πολιτεία της Αλάσκας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών προς όφελος και των δύο» Ουκρανίας και Ρωσίας, στο πλαίσιο μίας μελλοντικής συμφωνίας χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο». «Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (…) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Στο βραδινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον λαό χθες Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, αρκεί να ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία. Ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δώδεκα συνομιλίες με ηγέτες διαφόρων χωρών και ότι η ομάδα του βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιοχές – το Λουxάνσκ, το Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα– καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι δυνάμεις του δεν ελέγχουν πλήρως όλο το έδαφος των τεσσάρων περιοχών.

Νωρίτερα, το Bloomberg News ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας εργάζονταν για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα εξασφάλιζε την κατοχή από τη Μόσχα των εδαφών που κατέλαβε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η είδηση του Bloomberg ήταν εικασία. Ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει πτυχές της είδησης του Bloomberg.

Η Ουκρανία έχει ήδη εκδηλώσει την προθυμία της να είναι ευέλικτη στην αναζήτηση ενός τερματισμού του πολέμου, ωστόσο, η αποδοχή της απώλειας περίπου του ενός πέμπτου του εδαφού της Ουκρανίας θα ήταν οδυνηρή και πολιτικά δύσκολη για τον Ζελένσκι και την κυβέρνησή του.

Ο Τάισον Μπάρκερ, πρώην αναπληρωτής ειδικός εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η ειρηνευτική πρόταση, όπως περιγράφεται στην έκθεση του Bloomberg, θα απορριφθεί αμέσως από τους Ουκρανούς.

«Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι Ουκρανοί είναι να παραμείνουν σταθεροί στις αντιρρήσεις τους και στους όρους τους για μια διαπραγματευτική λύση, ενώ παράλληλα θα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την αμερικανική υποστήριξη», δήλωσε ο Μπάρκερ, ανώτερος συνεργάτης του Atlantic Council.

Σύμφωνα με το Bloomberg, βάσει της υποθετικής συμφωνίας, η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης.

Το 2021 η τελευταία συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα

Η τελευταία φορά που η Αλάσκα φιλοξένησε μια διπλωματική συνάντηση υψηλού επιπέδου ήταν τον Μάρτιο του 2021, όταν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του πρώην προέδρου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν συναντήθηκαν με Κινέζους ανώτερους αξιωματούχους στο Άνκορατζ.

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο κορυφαίος διπλωμάτης του Μπάιντεν, Αντόνι Μπλίνκεν, και ο Κινέζος ομόλογός του, Γιανγκ Τζιετσί, μετατράπηκε γρήγορα σε μια εντυπωσιακή δημόσια σύγκρουση μπροστά στις κάμερες, με τις δύο

πλευρές να ανταλλάσσουν αιχμηρές επικρίσεις για τις πολιτικές της άλλης, αντανακλώντας την υψηλή ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία και έχει επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Στις δημόσιες δηλώσεις του, έχει εναλλάσσεται μεταξύ θαυμασμού και

έντονης κριτικής προς τον Πούτιν.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης απογοήτευσής του για την άρνηση του Πούτιν να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέες κυρώσεις και δασμούς από την Παρασκευή εναντίον της Μόσχας και

των χωρών που αγοράζουν τα εξαγωγικά της προϊόντα, εκτός αν ο Ρώσος ηγέτης συμφωνήσει να τερματίσει τη σύγκρουση, την πιο θανατηφόρα στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής δεν ήταν σαφές εάν οι κυρώσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ ή θα αναβληθούν ή θα ακυρωθούν.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πραγματοποίησε τρίωρες συνομιλίες με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τετάρτη, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ως εποικοδομητικές.

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα εφόσον πραγματοποιηθεί θα είναι η πρώτη μεταξύ των εν ενεργεία προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τότε που ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για τελευταία φορά το 2019 σε σύνοδο κορυφής της G20 στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Έχουν μιλήσει τηλεφωνικά αρκετές φορές από τον Ιανουάριο.

Πηγή: ERTnews, TASS, Reuters, AFP