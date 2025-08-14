Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Παρών και ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με πηγή - Real.gr

Quantcast
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Παρών και ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με πηγή
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Παρών και ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με πηγή

14:45, 14/08/2025
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Παρών και ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με πηγή

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ θα μετάσχει στη συνάντηση κορυφής που θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή, στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πηγή ενήμερη για το θέμα αυτό.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, μετέδωσε

