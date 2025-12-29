Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου έχει συμφωνηθεί» - «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στη συνάντηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή τους ο Τραμπ είπε ότι είχε μια άψογη συνάντηση με τον Ζελένσκι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει επίσης ότι είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά τους ότι θα υπάρξει 100% συμφωνία στις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τον Τραμπ να μιλά για συμφωνία στο 95%.

Οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εδαφικά ζητήματα παρέμειναν άλυτα, εκτιμώντας ότι θα επιλυθούν. Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοινώνει νέα συνάντηση τον Ιανουάριο με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν με τους ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ μίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη, ενώ ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε στο Telegram ότι θα προχωρήσει σε δηλώσεις μαζί με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Τραμπ: Ο Πούτιν μιλά σοβαρά για την ειρήνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, τόνισε ότι ο Πούτιν «μιλά σοβαρά για την ειρήνη» παρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

«Πιστεύω ότι και η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει μερικές πολύ ισχυρές επιθέσεις – και δεν το λέω αυτό με αρνητικό τρόπο», συμπλήρωσε.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν έχει κάποια προθεσμία και ότι τον ενδιαφέρει να τερματίσει τον πόλεμο.

Σχολίασε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν «μεγάλα οικονομικά οφέλη» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. «Υπάρχει πολύ πλούτος που μπορεί να αποκτηθεί και υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία και ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα «φέρουν την ειρήνη όσο το δυνατόν συντομότερα», λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το 95% ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, παραμένουν δύο βασικά αγκάθια: το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και το καθεστώς ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Του ζητήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά δεν δεσμεύτηκε, λέγοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα.

Η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένκσι στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα:

⚡️Trump and Zelensky meet in Florida. pic.twitter.com/hSgoncPpTV — S2FUncensored (@S2FUncensored) December 28, 2025

Η αμερικανική και ουκρανική αντιπροσωπεία

Αρκετοί σύμβουλοι και υπουργοί βρίσκονται στην τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του προέδρου, καθώς και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόντες είναι επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των Ουκρανών αξιωματούχων που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι και ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Ολεξίι Σομπολέφ.

Η παρουσία του υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν, τουλάχιστον εν μέρει, στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη. «Υπάρχει πολύς πλούτος που μπορεί να παραχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.