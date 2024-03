Συνάντηση Μπλίνκεν-Φιντάν: Στο επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά, οι εξοπλισμοί και η ενέργεια

Αμυντικός Εμπορικός Διάλογος ΗΠΑ-Τουρκίας το 2024

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν ευκαιρίες για την αναμόρφωση της σχέσης ασφάλειας και άμυνας μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας ώστε να αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες και οι καινοτομίες που έχει η κάθε χώρα στην αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων. Από αυτή την άποψη, ανακοίνωσαν ότι ο Αμυντικός Εμπορικός Διάλογος ΗΠΑ-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί το 2024 και οι δύο χώρες θα επιδιώξουν ευκαιρίες για την προώθηση της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας.

Διάλογος για την Ενέργεια και το Κλίμα

Και οι δύο πλευρές ενέκριναν έναν Διάλογο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ο οποίος θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ και το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας μαζί με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο διάλογος για την Ενέργεια και το Κλίμα θα προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση στις δύο χώρες και τη συνεργασία για την κλιματική αλλαγή. Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν, ιδίως υπό το πρίσμα του στόχου των μηδενικών καθαρών εκπομπών, την αυξανόμενη σημασία της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, τόσο των συμβατικών όσο και των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και μη διάδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ενθάρρυναν τον τουρκικό και τον αμερικανικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να διερευνήσει ευκαιρίες και να αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις για συνεργασία στον τομέα αυτό.

Met yesterday with Turkish Foreign Minister @HakanFidan and discussed a range of topics as part of our Strategic Mechanism, including energy security, climate change, Syria, Gaza, and the South Caucasus. pic.twitter.com/XLsucOm4NH