Συνάντηση Μπλίνκεν-Νετανιάχου - Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επέμεινε στην προστασία των Παλαιστίνιων αμάχων

Ο Μπλίνκεν, που περιόδευσε επίσης σε αραβικές χώρες για συνομιλίες σχετικά με τα σχέδια για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και την ενσωμάτωση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε νωρίτερα πως θα συζητούσε στις συναντήσεις του τον "δρόμο προς τα εμπρός" στον πόλεμο.

Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε κατ΄ιδίαν με τον Νετανιάχου στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ και στη συνέχεια με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο που συγκρότησε μετά τις επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβριου κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι σύμφωνα με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σε απάντηση αεροπορική και χερσαία επίθεση στον θύλακο της Γάζας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 23.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

PM Netanyahu and Secretary of State Blinken meeting as the US is pressuring Israel to retreat and be a win for the Biden administration in a year of elections. pic.twitter.com/IJyGOMZP3j