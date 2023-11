Συνάντηση Μπλίνκεν - Νετανιάχου: Ο στόχος της επίσκεψης του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι παύσεις αυτές πρέπει να είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες , καθώς η Ουάσινγκτον απορρίπτει τις εκκλήσεις αραβικών και άλλων χωρών για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς που βρίσκεται στην 28η ημέρα του.

Ωστόσο, η ατζέντα αυτής της επίσκεψης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εμφανίζεται περισσότερο σύνθετη, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου και οι απώλειες αμάχων μαζί με την ανθρωπιστική καταστροφή που τον συνοδεύουν αυξάνει την οργή της κοινής γνώμης και επηρεάζει εσωτερικά και διεθνή συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now holding a private meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Kirya in Tel Aviv.

They will also meet with the members of the War Cabinet. pic.twitter.com/WnyrNfXSQr