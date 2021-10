Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Αμερικανό ΥΠΕΞ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Τι συζήτησαν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνάντηση είχε διευρυμένο χαρακτήρα και έγινε με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη «δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο και τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα παγκοσμίως σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και για τις θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία και στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης την επιτακτική ανάγκη για την επείγουσα αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

I was honored to meet His All-Holiness, @EcuPatriarch Bartholomew to discuss the U.S. commitment to supporting global religious freedom. We value our partnership with the Orthodox Christian community worldwide and religious minorities in Turkey and the region. pic.twitter.com/2CWFCY5E4W