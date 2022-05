Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τον Κύπριο ΥΠΕΘΑ: Δεν πρέπει να μειωθούν οι προσπάθειες για δικαιοσύνη στην Κύπρο

Μετά τη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σημείωσε ότι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν, η συνεχιζόμενη αναζήτηση μιας δίκαιης λύσης στην παράνομη κατοχή της Κύπρου και το πώς η ελληνική και η κυπριακή κοινότητα στις ΗΠΑ μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο πέρασμα του χρόνου να μειώσει τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο θα επικρατήσει».

Honored to meet the Defense Minister of the Republic of Cyprus, @petridesch. We discussed a broad range of issues, including the continuing search for a just solution to the illegal occupation of Cyprus and how the Greek and Cypriot American communities in the USA can be of help. pic.twitter.com/XRRSWrSoGY