Συνάντηση του προέδρου Ερντογάν με τον Ιρακινό ομόλογό του στη Βαγδάτη

Η τουρκική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο συμφωνίες: Η πρώτη αφορά στην από κοινού στρατιωτική αντιμετώπιση των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ, που χρησιμοποιούν ως ορμητήριο τους το Βόρειο Ιράκ. Η Τουρκία και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν έχει προαναγγείλει ότι εντός του καλοκαιριού θα γίνει μεγάλη επιχείρηση του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ για την εκκαθάριση της περιοχής από το ΡΚΚ και προς αυτή την κατεύθυνση η Άγκυρα αναζητά τη συνεργασία της Βαγδάτης.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που ζητά η Τουρκία από το Ιράκ είναι η υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία του σχεδιαζόμενου από την Άγκυρα οδικού άξονα που θα ενώνει τον Περσικό Κόλπο με την Τουρκία, δημιουργώντας έναν άξονα μεταφορών εναλλακτικό και ανταγωνιστικό προς τον σχεδιαζόμενο εμπορικό ναυτικό και σιδηροδρομικό άξονα που θα ξεκινάει από την Ινδία και μέσω της Αραβικής Χερσονήσου και του Ισραήλ θα καταλήγει στη Μεσόγειο και από εκεί στα λιμάνια της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Για το πληττόμενο από λειψυδρία Ιράκ βαρύνουσας σημασίας είναι η υπογραφή συμφωνίας για την παροχή από την Τουρκία νερού.

