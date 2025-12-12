Συναντήθηκαν Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί σύμβουλοι επί θεμάτων ασφαλείας - Real.gr

Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας συναντήθηκαν σήμερα και συζήτησαν τον περαιτέρω συντονισμό των θέσεων τους πάνω στις προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας

«Συζήτησαν τον περαιτέρω συγχρονισμό των θέσεων, θέματα ασφάλειας και τα επόμενα βήματα στην επεξεργασία του ειρηνευτικού σχεδίου» έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Την ίδια στιγμή συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, δήλωσε ο Ούμεροφ, για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και για οικονομικά ζητήματα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.