Συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ και η εξάντληση του ισραηλινού στρατού - Real.gr

Η απόφαση του Ισραήλ να ξεκινήσει έναν νέο, στρατιωτικό επιχειρησιακό κύκλο στη Γάζα προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι εντάσεις μεγαλώνουν, καθώς το Ισραήλ καλεί δεκάδες χιλιάδες εφεδρικούς στρατιώτες να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της Χαμάς, ενώ την ίδια ώρα οι μαίνονται σκληρές μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις του IDF και της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε τη στρατηγική κατάληψης της Γάζας, θεωρώντας τη πόλη της Γάζας ως ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς. Η εν λόγω επίθεση απαιτεί την επιστράτευση 60.000 επιπλέον στρατιωτών και την παράταση της θητείας για άλλους 20.000, με στόχο να ολοκληρωθεί η επιχείρηση σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το αρχικά εκτιμώμενο.

Εξαντλούνται οι Ισραηλινοί στρατιώτες

Σύμφωνα με το CNN, η κατάσταση στον ισραηλινό στρατό παραμένει κρίσιμη. Ο επικεφαλής του στρατού, Αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε για την εξάντληση των στρατιωτών, οι οποίοι έχουν ήδη κληθεί επανειλημμένα να συμμετάσχουν σε μάχες στη Γάζα και κινδυνεύουν από ψυχική και σωματική εξάντληση. Μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Εβραϊκής της Ιερουσαλήμ αποκάλυψε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών αισθάνονται λιγότερο κινητοποιημένοι να συμμετάσχουν στον πόλεμο, ενώ μόνο το 13% δηλώνει πιο αποφασισμένο να πολεμήσει.

Αντιδράσεις για την επιστράτευση υπερορθόδοξων Ισραηλινών

Η απόφαση για επιστράτευση υπερορθόδοξων Ισραηλινών, οι οποίοι παραδοσιακά εξαιρούνται από τη στρατιωτική θητεία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Οι περισσότεροι από τους υπερορθόδοξους αρνούνται να υπηρετήσουν, κάτι που εντείνει τις πολιτικές εντάσεις στο Ισραήλ. Αυτές οι αντιφάσεις φέρνουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία του στρατού και τη στρατηγική του πολέμου, εν μέσω έντονης εσωτερικής διχόνοιας.

Τι σημαίνει η νέα επιχείρηση για τους ομήρους

Η απογοήτευση από τους στρατιώτες που έχουν ήδη υπηρετήσει στην περιοχή είναι έντονη. Ο Αβσαλόμ Ζοχάρ Σαλ, στρατιώτης που έχει υπηρετήσει πάνω από 300 ημέρες στη Γάζα, δήλωσε ότι η νέα επιχείρηση αποτελεί «θανατική καταδίκη για τους ομήρους» και ότι οι στόχοι του πολέμου έχουν αλλάξει χωρίς να υπάρχει σαφής στρατηγική για την ολοκλήρωσή του. Η αίσθηση ότι ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς να έχει εκπληρωθεί ο αρχικός στόχος – η απελευθέρωση των ομήρων και η εξάλειψη της Χαμάς – εντείνει την απογοήτευση στους στρατιώτες.

Υπό αμφισβήτηση η στρατηγική Νετανιάχου

Η εμπλοκή των εφεδρικών στρατιωτών είναι καθοριστική για την πορεία της επιχείρησης, καθώς ο τακτικός στρατός του Ισραήλ είναι σχετικά μικρός. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένη να εξαρτάται από αυτούς τους στρατιώτες, αλλά η κούραση και η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων θέτουν σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής. Οι δηλώσεις του πρώην στρατηγού Δαν Χαλούτζ για την αμφισβήτηση της λογικής του σχεδίου υπογραμμίζουν την αίσθηση ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε έναν ατέρμονο κύκλο βίας χωρίς ξεκάθαρη προοπτική εξόδου.

Αυτός ο πόλεμος, που έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια, φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο στρατιωτικές ανησυχίες αλλά και βαθιά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στο Ισραήλ. Η απογοήτευση των στρατιωτών, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και η συνεχής πίεση για κατάληψη του τελευταίου προπύργιου της Χαμάς δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό, που φαίνεται δύσκολο να επιλυθεί χωρίς σοβαρές αναθεωρήσεις στην πολιτική στρατηγική του Ισραήλ.

Με την κυβέρνηση του Νετανιάχου να πιέζει για την ολοκλήρωση του πολέμου, και την αυξανόμενη αντίσταση από στρατιώτες και πολίτες, η πορεία προς το μέλλον μοιάζει αβέβαιη και γεμάτη προκλήσεις για το Ισραήλ.

Σφοδρές συγκρούσεις στη Γάζα

Στην καρδιά της έντασης στη Λωρίδα της Γάζας, η σύγκρουση μεταξύ των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) και της Χαμάς συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Τουλάχιστον 18 ένοπλοι της Χαμάς επιχείρησαν να εισβάλουν σε στρατόπεδο του ισραηλινού στρατού στην περιοχή Χαν Γιουνίς το πρωί της Τετάρτης. Κατά την επίθεση, τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, με τον έναν από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν όπλα όπως πολυβόλα και RPG, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να παραβιάσουν το στρατόπεδο, όπου αντάλλαξαν πυρά με Ισραηλινούς στρατιώτες της Ταξιαρχίας Κfir. Η αντίδραση του ισραηλινού στρατού ήταν άμεση, με τουλάχιστον δέκα ενόπλους να σκοτώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις και τις αεροπορικές επιδρομές. Ωστόσο, οκτώ από τους μαχητές της Χαμάς κατάφεραν να διαφύγουν πίσω στα τούνελ που χρησιμοποιεί η οργάνωση για τις επιχειρήσεις της.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενες ότι πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας και χτύπησαν ισραηλινά άρματα μάχης. Σύμφωνα με την έρευνα του IDF, η επίθεση ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ η Χαμάς υποστήριξε ότι η σύγκρουση διήρκεσε αρκετές ώρες.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει τα περίχωρα της Γάζας

Το περιστατικό συνέβη καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις προχωρούν με την εκτεταμένη επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, με τον στρατό να ελέγχει ήδη τα περίχωρα της πόλης της Γάζας, στην πρώτη φάση της επιχείρησης. Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, το μέλλον της πόλης και των γύρω περιοχών παραμένει αβέβαιο, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη και τις ανθρωπιστικές συνέπειες να γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές.

Η στρατιωτική αντιπαράθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με διεθνείς παρατηρητές να ανησυχούν για την ανθρωπιστική κρίση που αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω καθώς οι μάχες εντείνονται.

Ο ρόλος του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως αφήνει στα χέρια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κάθε απόφαση για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση προχωρά στην πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας – μια κίνηση που εντείνει την κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα και απομακρύνει κάθε πιθανότητα άμεσης κατάπαυσης του πυρός.

Ο αναλυτής Μάικλ Μιλστάιν, πρώην αξιωματικός στρατιωτικών πληροφοριών, σχολίασε ότι «για τον Νετανιάχου, δεν έχει σημασία αν αυτά τα βήματα -ο πόλεμος στη Γάζα και η ημι-προσάρτηση στη Δυτική Όχθη- θα βλάψουν τις σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο».

Πρόσθεσε ότι οι εξελίξεις δείχνουν επίσης πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται στην αμερικανική υποστήριξη, παρά τις σφοδρές καταδίκες από αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες.

Η θετική απάντηση της Χαμάς στη νέα πρόταση για εκεχειρία και συμφωνία ανταλλαγής ομήρων, μεταφέρει την ευθύνη απευθείας στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Στην Ντόχα, η εκτίμηση ήταν πως, αν έπειθαν τη Χαμάς να συμφωνήσει με το μερικό πλαίσιο που παρουσίασε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, τότε ο Τραμπ θα απαιτούσε από τον Νετανιάχου να το υπογράψει.

Ωστόσο, πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί και θα αφήσει την απόφαση στο Ισραήλ.

Το ερώτημα πλέον είναι τι θα πράξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Χθες, δήλωσε δημόσια την υποστήριξή του στη θέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι μόνο η εξάλειψη της Χαμάς θα φέρει την απελευθέρωση των ομήρων.

Η δήλωση αυτή, όπως αναφέρθηκε, ικανοποίησε τον ίδιο και το επιτελείο του, δίνοντάς τους την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην «εξάλειψη της Χαμάς» αντί για μια συμφωνία τους επόμενους μήνες.