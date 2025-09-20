Συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια του Βερολίνου, των Βρυξελλών και του Χίθροου - Ποιοι κρύβονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση - Real.gr

Μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε λογισμικό της εταιρείας Collins Aerospace που είναι υπεύθυνη για το αυτοματοποιημένο σύστημα check-in και την επιβίβαση σε αεροσκάφη πολλών αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της.

«Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace,

Σύμφωνα με την RTX «ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες».

Μεταξύ των αεροδρόμιων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το Χίθροου στο Λονδίνο, το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις του γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers. While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Κυριακής.

Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

A cyber attack on a key aviation technology provider has caused widespread disruption at several major European airports, including Heathrow, Brussels, and Berlin, with passengers warned to expect delays and cancellations. This is the scene at Brussels Airport now. pic.twitter.com/e3Q6mNrO1q — Arwa Ibrahim (@arwaib) September 20, 2025

Ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να βρεθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση.

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση καθώς έρχεται μερικές ημέρες μετά τις ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές. Παράλληλα θυμίζουν πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.