Συνεχίζεται το σφυροκόπημα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Τεχεράνη - Νεκροί και τραυματίες σε Ισραήλ και Ιράν - Real.gr

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα, Δευτέρα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς του Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει εξαπολύοντας νέες ομοβροντίες πυραύλων και drones για τρίτη νύχτα στη σειρά.

Σπίτια καταστράφηκαν και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Χάιφα εξαιτίας ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων, εν μέσω ανησυχιών, που αναμένεται να απασχολήσουν και την G7 στον Καναδά, πως η στρατιωτική αναμέτρηση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ορκισμένους εχθρούς, μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη σύρραξη.

Τα πυραυλικά αυτά πλήγματα προκάλεσαν “τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων – δύο γυναικών, δύο ανδρών- όλοι τους περίπου 70 ετών”, καθώς και τον τραυματισμό 87 ακόμη σε τέσσερις περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, επεσήμανε η Magen David Adom σε ανακοίνωσή της.

Σε αυτή η υπηρεσία, το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρινίζει ότι μία 30χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, ενώ 5 είναι σε μέτρια κατάσταση και 81 σε ελαφρά.

Πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε δυο τοποθεσίες.

Video appears to show explosions and fires in the city of Haifa. No details yet on casualties or damage.pic.twitter.com/7L0r0UqTOF

— Iran International English (@IranIntl_En) June 16, 2025