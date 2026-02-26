Συνεχίζονται οι πολύωρες συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης στη Γενεύη - Real.gr

Μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα στη Γενεύη διεξάγονταν ο νέος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, διέκοψαν προσωρινά για ένα διάλειμμα πριν συνεχιστούν λίγο αργότερα. Τα οχήματα που μετέφεραν τις αντιπροσωπείες έφτασαν περίπου στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε δήλωσή του στο Reuters, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, εφόσον διαχωριστούν τα «πυρηνικά» από τα «μη πυρηνικά» ζητήματα. Πρόσθεσε ότι το υπάρχον χάσμα πρέπει να μειωθεί.

«Υπήρχαν νέες προτάσεις που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση με την Τεχεράνη. Παραμένουν ορισμένα κενά που πρέπει να γεφυρωθούν», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσαϊντί, υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν «δημιουργικές και θετικές ιδέες» και εξέφρασε ελπίδα για πρόοδο. Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «έντονες και σοβαρές».

Στις συνομιλίες συμμετείχε επίσης ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις και την ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ «συμμετείχε ουσιαστικά ως τεχνικός παρατηρητής, παρέχοντας ακριβή και σοβαρή συνδρομή στη συζήτηση», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Τις τελευταίες εβδομάδες παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία ή σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τους γύρους συνομιλιών για τη δεκαετή διαμάχη γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ οι ανησυχίες για στρατιωτική σύρραξη στη Μέση Ανατολή παραμένουν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας και ενίσχυσε την παρουσία του αμερικανικού στρατού στην περιοχή με μαχητικά αεροσκάφη, αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά και καταδρομικά.

Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών με τις ΗΠΑ «με σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα εστιάσουν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων.

Αν και το επίκεντρο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «σοβαρό πρόβλημα» που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς οι πύραυλοι αυτοί «προορίζονται αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής.

«Αν δεν υπάρχει πρόοδος στο πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι δύσκολο να υπάρξει πρόοδος και στα βαλλιστικά όπλα», πρόσθεσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους από τα νησιά Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, χθες το βράδυ.

