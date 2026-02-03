Συνελήφθη Έλληνας από την Κομοτηνή για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στο Αμβούργο - Real.gr

Στη σύλληψη δύο υπόπτων, ο ένας εκ των οποίων είναι Έλληνας και οι οποίοι φέρονται να ενεπλάκησαν σε απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων σε ναυπηγείο του Αμβούργου προχώρησαν οι Αρχές μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Eurojust.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου της Γερμανίας, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας ύποπτος συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ένα ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής «με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο», ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται σε ναυπηγείο του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025 και κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιά σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν τα καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας του πλοίου. Το περιστατικό διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» αποπλεύσει για το Κίελο στα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία, είτε να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους από το Αμβούργο – θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες Αρχές:

Γερμανία: Εισαγγελία του Αμβούργου, Αστυνομική Υπηρεσία του Αμβούργου

Ελλάδα: Εισαγγελία Εφετών Θράκης, Ανακριτής Κομοτηνής, Αστυνομική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και Δίωξης Κομοτηνής

Ρουμανία: Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ακυρώσεων και Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Ερευνών Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρικό Γραφείο, Τμήμα Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κωνστάντζας, Ρουμανική Αστυνομία.

Οι εισαγγελείς όσο και η Eurojust ανέφεραν ότι εξακολουθούν να ερευνούν το ιστορικό των φερόμενων πράξεων σαμποτάζ.

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ερευνάται μεταξύ άλλων, ποιος μπορεί να ανέθεσε στους συλληφθέντες τις πράξεις δολιοφθοράς.

Οι κορβέτες από το Αμβούργο επρόκειτο να κατευθυνθούν στη ναυτική βάση Hohe Duene κοντά στο Warnemuende στο Rostock. Η ανάπτυξή τους έχει προγραμματιστεί για τη θαλάσσια επιτήρηση και μεγαλύτερη παρουσία στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Γερμανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής λόγω υποψιών για ρωσική κατασκοπεία, παρακολούθηση με drones και σαμποτάζ.