Έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια - Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μογκερίνι - Real.gr

Οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους και έκαναν έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στο Κολλέγιο της Ευρώπης για φερόμενη απάτη σχετικά με την ίδρυση ακαδημίας κατάρτισης διπλωματών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι, νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, η οποία κρατείται και ανακρίνεται όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ. Συνελήφθησαν επίσης ένας μάνατζερ του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025.

Οι έρευνες — που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από την βελγική αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν στην ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με δήλωση της EPPO.

Η ΕΥΕΔ είναι ο φορέας εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μέχρι το 2019 ηγούνταν της η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι. Από το 2020 είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης μελλοντικών αξιωματούχων της ΕΕ.

Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν στην περίοδο 2021-2022. Οι πράξεις που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Η βελγική εφημερίδα L’Echo ανέφερε ότι η Μογκερίνι τέθηκε υπό κράτηση, αλλά το Κολλέγιο αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.