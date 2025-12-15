Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του - Real.gr

Ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη μετά τους θανάτους των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Το ζευγάρι βρήκε νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, η κόρη τους Ρόμι, μέσα στο σπίτι που βρίσκεται σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με διαφορετικές πηγές που επικαλείται το People, δράστης φέρεται να είναι ο γιoς τους Νικ. Πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι βρέθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Νικ τέθηκε υπό κράτηση και η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Το είχε προηγουμένως αναφέρει ότι ο Νικ ανακρινόταν από το Τμήμα Ληστειών–Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες μετά τους θανάτους των γονιών του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι κλήθηκε σε κατοικία για παροχή ιατρικής βοήθειας περίπου στις 3:30 μ.μ. την Κυριακή. Πηγές ταυτοποίησαν αργότερα τα θύματα ως τον Ρομπ και τη Μισέλ.

Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες έγιναν αργά το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα δυτικών ΗΠΑ), με τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι να δηλώνουν ότι βρήκαν έναν άνδρα και μια γυναίκα νεκρούς, οι οποίοι αργότερα αναγνωρίστηκαν ως ο σκηνοθέτης και σύζυγός του.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1989. Γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθετούσε το When Harry Met Sally…, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, μεταξύ αυτών και τον Νικ, ο οποίος στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό, που ξεκίνησαν από την εφηβεία του.

Ο Ρομπ ήταν σκηνοθέτης πολλών εμβληματικών ταινιών, όπως This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me, The Princess Bride (1987) και A Few Good Men (1992), μεταξύ άλλων.

Γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ, ο Ρομπ έκανε το ντεμπούτο του στο Χόλιγουντ στη θρυλική τηλεοπτική σειρά All in the Family.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», ανέφερε η οικογένεια Ράινερ σε δήλωσή της στο Variety. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας σε αυτήν την απερίγραπτα δύσκολη στιγμή».

Το σκοτεινό παρελθόν του Νικ Ράινερ

Σε μια συνέντευξη του στο PEOPLE το 2016, ο 32χρονος σήμερα Νικ είχε μιλήσει για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε στις αρχές της εφηβείας του και τελικά τον οδήγησε στο να μείνει άστεγος για ένα διάστημα.

Όπως είχε αποκαλύψει, γύρω στα 15 του χρόνια, μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης αλλά καθώς ο εθισμός του κλιμακωνόταν, απομακρύνθηκε από το σπίτι του και την οικογένειά του και πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα άστεγος τριγυρνώντας σε πολλές πολιτείες.