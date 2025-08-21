Συνελήφθη στη Χιλή υπήκοος Βενεζουέλας, ύποπτος για τον φόνο δημοσιογράφου στο Περού - Real.gr

Υπήκοος Βενεζουέλας, που βαραίνουν υποψίες πως ήταν συνεργός στον φόνο δημοσιογράφου στο Περού τον Ιανουάριο, συνελήφθη στη Χιλή, κατά τη διάρκεια ελέγχου για ναρκωτικά, κοντά στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση.

Ο Ντομίνγκο Ρίβας Ράμος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Interpol για τον φόνο του Γκαστόν Μεδίνα τον Ιανουάριο στην Ίκα, στο νότιο Περού, συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 200 γραμμάρια κεταμίνης σε έλεγχο στην πόλη Μαϊπού, νοτιοδυτικά του Σαντιάγο, διευκρίνισε ο χιλιανός υπουργός Ασφαλείας Λουίς Κορδέρο.

Έχει υπάρξει επαφή με τις αρχές του Περού ενόψει της έκδοσης του υπόπτου, σημείωσε ακόμη ο κ. Κορδέρο.

Ο Γκαστόν Μεδίνα, ιδιοκτήτης και διευθυντής του περιφερειακού τηλεοπτικού δικτύου Cadena Sur, ήταν γνωστός επειδή είχε καταγγείλει υποθέσεις διαφθοράς και εκβίασης, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων (ANP), την κυριότερη ένωση συντακτών του Περού, που κατέγραψε 392 επιθέσεις και άλλες ενέργειες εναντίον δημοσιογράφων το 2024 — τον υψηλότερο αριθμό που καταγράφτηκε στο κράτος της Λατινικής Αμερικής τον τελευταίο αιώνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP