Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Greken» της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μιχάλης Τενέζος - Real.gr

Ο φερόμενος ως επικεφαλής σουηδικής συμμορίας και άλλος άνδρας που βαραίνουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του συνελήφθησαν στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν (νοτιοανατολικά), κατόπιν αιτήματος της Europol, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μεξικανική κυβέρνηση.

Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής γραμματείας (του υπουργείου) Ασφαλείας διευκρινίζει πως πρόκειται για τον «Μίκαελ ‘Ν.’», που φέρεται να είναι «ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης» και να ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως πρόκειται για τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, γνωστό επίσης με το προσωνύμιο «Έλληνας», φερόμενο ως επικεφαλής της σουηδικής συμμορίας Ντάλεν, η οποία ενέχεται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας καταζητείται από τη σουηδική αστυνομία για την «εμπλοκή του σε υποθέσεις εμπορίας όπλων, εμπορίας ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Ασφαλείας, που δεν διευκρινίζει την εθνικότητά του.

Ο «Μίκαελ ‘Ν.’» συνελήφθη ενώ κινείτο με αυτοκίνητο σε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Autoridades de Cancún, no México, prenderam o narco sueco Mikael Tenazos, o Grego, procurado pela Suécia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Líder do grupo criminoso Dalen, Grego está envolvido em diversos homicídios na guerra de gangues da Suécia. https://t.co/jcQfwZolan pic.twitter.com/GKPm0aisjz — Submundo Criminal (@submundodocrime) October 11, 2025

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο άλλος συλληφθείς παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Τα τελευταία χρόνια, διάφοροι φερόμενοι ως επικεφαλής ευρωπαϊκών συμμοριών, που διατηρούσαν σχέσεις με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών, συνελήφθησαν στο Μεξικό.

FREDRIK SJÖSHULT: ”Greken”-gripandet är extra värdefullt – men en nyckelspelare spökarhttps://t.co/Jz7ysKI8kh — Expressen (@Expressen) October 12, 2025

O ελληνικής καταγωγής 25χρονος Μίκαελ Αλστρομ Τενέζος, γνωστός και ως «Greken», βρισκόταν για χρόνια ψηλά στη λίστα όσων καταζητούνται από τις σουηδικές Αρχές.

Πριν από την εμπλοκή του με το οργανωμένο έγκλημα, ο Τενέζος –που γεννήθηκε το 1998 από πατέρα Ελληνα και μητέρα Σουηδή και φαίνεται να μεγάλωσε σε προάστιο της Στοκχόλμης– ήταν ανερχόμενο αστέρι του χόκεϊ.

Ο Τενέζος «ξεχώρισε» ωστόσο, στην πορεία, ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της συμμορίας «Dalen» που ήλεγχε πιάτσες ναρκωτικών στην κεντρική Σουηδία και όχι μόνο.