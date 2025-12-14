Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση με τους δύο νεκρούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ - Real.gr

Για την ώρα δεν διευκρινίζεται αν ο συλληφθείς είναι ο φυσικός αυτουργός, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κάποιο στοιχείο για την ταυτότητα του.

Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς ανακοίνωσε ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο που έχει σχέση με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν που στοίχισαν τη ζωή σε δύο, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Μπρετ Σμάιλι επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός ύποπτου.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μην ζήσουν ποτέ» δήλωσε επίσης, αναφερόμενος στο νέο περιστατικό ένοπλης βίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, για την ώρα δεν διευκρινίζεται αν ο συλληφθείς είναι ο φυσικός αυτουργός, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κάποιο στοιχείο για την ταυτότητα του.

Σημειώνεται πως όλα τα θύματα που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν ήταν φοιτητές, όπως δήλωσε η πρόεδρος του ιδρύματος, Κριστίνα Πάξον σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς την κοινότητα, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «απίστευτα τραγική». «Η αστυνομία της Πρόβιντενς έχει συμβουλεύσει το πανεπιστήμιο να παραμείνει κλειστό. Πρόκειται για σημείο στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες και προτεραιότητα έχει η ασφάλεια όλων», γράφει.

Η Πάξον έδωσε επίσης ενημέρωση για τους τραυματίες.

Ένας από αυτούς, αφού έλαβε θεραπεία, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τους υπόλοιπους φοιτητές που παραμένουν στο νοσοκομείο, έξι βρίσκονται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση. Όλες οι εξετάσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Κυριακή θα αναβληθούν, σύμφωνα με το μήνυμα. «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε μέλος της κοινότητάς μας για κάθε καλοσύνη, κάθε στήριξη και κάθε χειρονομία υποστήριξης που ξέρω ότι θα λάβουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς θα συνεργαστούμε ως κοινότητα για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε η Πάξον.

A manhunt is under way for a suspected gunman who opened fire on the campus of Brown University in Providence, Rhode Island, killing two students. Sky’s @marthakelner reports. Latest 🔗 https://t.co/PwtM9CI7X1 pic.twitter.com/gzyg8IHzGY — Sky News (@SkyNews) December 14, 2025

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές ερευνούσαν για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ, με συνέπεια το θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ.

Brown University shooting When police bust through the door as Students are hiding behind desks and cabinets.

You can tell by their faces they thought it was the shooter trying to get in..🙏🏼 glad they are safe https://t.co/4xSo2bmLVc pic.twitter.com/Hd1Yga0ye8 — Roughneck (@Roughneck4795) December 14, 2025

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας Τιμ Ο’ Χάρα ανέφερε, ότι σύμφωνα με υλικό από κάμερες, ότι ο δράστης περιγράφεται ως «ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και γύρω στην ηλικία των 30», διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.