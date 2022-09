Συνελήφθη άνδρας που άγγιξε το φέρετρο της βασίλισσας Eλισάβετ - ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό την 2η ημέρα που το κοινό κλήθηκε να περάσει μπροστά από το φέρετρο της βασίλισσας.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες που περίμεναν στη μεγάλη ουρά για να δουν το φέρετρο της βασίλισσας.

A man has been arrested in Westminster after rushing towards the Queen’s coffin & allegedly attempting to remove the royal standard. Photos show police restraining the man, who made it up the catafalque & touched the Queen’s coffin #Queen#QueenElizabeth#QueenElizabethIIpic.twitter.com/uLbbtTAVf9