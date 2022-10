Συνελήφθη από ρωσική περίπολο ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

«Υποχρεώθηκε να βγει από το αυτοκίνητο και, με δεμένα τα μάτια του, οδηγήθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση», έγραψε ο Κοτίν στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτε γνωστό για την τύχη του Μουράσοφ.

On Friday, #Russian invaders kidnapped and drove Igor Murashov, general director of the #Zaporizhzhia NPP, to an unknown location. This was reported by Energoatom. pic.twitter.com/aWrEZbIYQN