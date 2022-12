Συνελήφθη για sex trafficking ο Άντριου Τέιτ - Πώς τον «έκαψε» μια...πίτσα και η κόντρα του με την Τούνμπεργκ

Τον «έκαψε» μια...πίτσα και η κόντρα του με την Τούνμπεργκ

Οι αρχές φαίνεται να οδηγήθηκαν στα ίχνη των δύο ανδρών, καθώς ένα βίντεο του ίδιου του Τέιτ στο Twitter με το οποίο κοροϊδεύει την Τούνμπεργκ, ήταν εκείνο που αποκάλυψε την τοποθεσία του. Πιο συγκεκριμένα, η ρουμάνικη πίτσα που ζήτησε να γευτεί σε ένα βίντεο του και το ρουμανικό της λογότυπο, έφεραν τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη σύλληψή του.

Σε αυτό το βίντεο 36χρονος ζήτησε από ένα άτομο εκτός οθόνης, να του δώσει μία πίτσα, αλλά τους υπενθυμίζει να μην την ανακυκλώσουν σε μια προσπάθεια να ειρωνευτεί την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Τα κουτιά είχαν ρουμανικό τύπο στα πλάγια, κάτι που φανέρωσε την τοποθεσία του.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ?? https://t.co/mHmiKHjDGHpic.twitter.com/SMisajQRcf