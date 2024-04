Συνελήφθη η αδελφή του επικεφαλής της Χαμάς στο πλαίσιο έρευνας για «τρομοκρατία»

Η 57χρονη Σαμπάχ Άμπντελ Σαλάμ Χανίγια, η οποία έχει ισραηλινή υπηκοότητα, είναι «ύποπτη ότι έχει επαφές με στελέχη της Χαμάς και ότι ταυτίζεται με την οργάνωση, ενώ παράλληλα υποκινεί και υποστηρίζει τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στο Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας στο AFP.

The home of Haniyeh's (Hamas leader) sister in Tel Sheva after the police raid: pic.twitter.com/UZGYXU6Wo0