Συνελήφθη ο Ντόναλντ Τραμπ - Η πρώτη του αντίδραση - Δείτε live

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, όπου τέθηκε υπό κράτηση. Όπως ορίζει το πρωτόκκολο θα περάσει από τη διαδικασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων, όχι όμως και από τη γνωστή φωτογραφία που συνηθίζουν να παίρνουν οι αρχές σε όλους όσους κατηγορούνται για κάποιο έγκλημα επειδή είναι πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως λένε οι πληροφορίες θα του δοθεί φάκελος με τις κατηγορίες οι οποίες του απαγγέλλονται και όπως λέγεται είναι τριάντα τέσσερις για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς.

Ύστερα θα πάει στον 15ο όροφο του κτιρίου ώστε να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να δηλώσει αθώος.

Η πρώτη του αντίδραση

Ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από αυτοκίνητο που τον μετέφερε στο δικαστήριο και στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ο ίδιος έχει δημιουργήσει, το «Αλήθεια – Truth» έγραψε:

«Κατευθύνομαι στο Νότιο Μανχάταν στο δικαστήριο. Μου φαίνεται σουρεαλιστικό – Ουάου, πρόκειται να ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ. Δεν μπορώ να πιστέψω πως συμβαίνει αυτό στην Αμερική. MAGA (Make America Great Again)».

Νωρίτερα είχε αναχωρήσει από τον Trump Tower προκειμένου να πάει στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Όπως μετέδωσε το CNNi οι σύμβουλοι τον παρότρυναν να μην κάνει δηλώσεις τόσο πριν όσο και μετά από τη δίκη του, αφού τυχόν άστοχα σχόλια θα τον θέσουν σε κίνδυνο και είναι πολύ πιθανό να τον βλάψουν.

BREAKING: Former President Trump has left Trump Tower and is on his way to the Manhattan Criminal Courthouse for his arraignment. https://t.co/qxh9pMxjmGpic.twitter.com/jW7qN0VQHT