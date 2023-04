Συνελήφθη ο Ντόναλντ Τραμπ - Η πρώτη του αντίδραση - Δείτε live

Μάλιστα, μπήκε στην αίθουσα μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο, και - όπως αναμενόταν - δήλωσε «αθώος» και στις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων.

Νωρίτερα, προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ παραδόθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ. Του πήραν αποτυπώματα, αλλά δεν τον φωτογράφισαν, ούτε του πέρασαν χειροπέδες, όπως ορίζει η διαδικασία.

Ο Τραμπ αναμένεται ότι θα αφεθεί ελεύθερος χωρίς εγγύηση.

«Είναι σουρεαλιστικό, θα με συλλάβουν»

«Κατευθύνομαι στο Νότιο Μανχάταν στο δικαστήριο. Μου φαίνεται σουρεαλιστικό – Ουάου, πρόκειται να ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ. Δεν μπορώ να πιστέψω πως συμβαίνει αυτό στην Αμερική. MAGA (Make America Great Again)», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Νωρίτερα είχε αναχωρήσει από τον Trump Tower προκειμένου να πάει στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Former president Donald Trump left Trump Tower on Tuesday en route to the Manhattan criminal courthouse for his arraignment. https://t.co/rFtEptnAU5 pic.twitter.com/hH7I4ZJOuc

Όπως μετέδωσε το CNNi οι σύμβουλοι τον παρότρυναν να μην κάνει δηλώσεις τόσο πριν όσο και μετά από τη δίκη του, αφού τυχόν άστοχα σχόλια θα τον θέσουν σε κίνδυνο και είναι πολύ πιθανό να τον βλάψουν.

BREAKING: Former President Trump has left Trump Tower and is on his way to the Manhattan Criminal Courthouse for his arraignment. https://t.co/qxh9pMxjmG pic.twitter.com/jW7qN0VQHT

Υποστηρίζει ότι είναι «αθώος»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι «αθώος», ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να κάνει «ξανά μεγάλη την Αμερική», υπογραμμίζοντας ότι έχει πέσει θύμα «κυνηγιού μαγισσών» σε μια περίοδο που η χώρα του «οδεύει προς την κόλαση».

Επεισόδια έξω από το δικαστήριο

Νωρίτερα, ένθερμοι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκαν με διαδηλωτές, έξω από το δικαστήριο, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ, από την ημέρα που ανακοινώθηκε η δίωξη του τέως προέδρου.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9.30 π.μ. (τοπική ώρα), μία οπαδός του Τραμπ προσπάθησε να σκίσει ένα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. «Είσαι στη λάθος πλευρά!», άρχισε να της φωνάζει το πλήθος, αρπάζοντας το πανό που η γυναίκα προσπαθούσε να σκίσει με μανία. Την ίδια ώρα, έτερος υποστηρικτής του Τραμπ ακούστηκε να φωνάζει «Φύγε από εδώ, παλιοτσαντάκι με κόκαλα!».

?? #BREAKING : Media member and #Trump supporters in a altercation in #NYC pic.twitter.com/cGc3ZjaqYr

Νωρίτερα, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από έναν ρεπόρτερ του BuzzFeed, διακρίνονται δύο γυναίκες, υποστηρίκτριες του Τραμπ – η μία από αυτές είναι τυλιγμένη με μια αμερικανική σημαία – να μαλώνουν με μία τρίτη με αφορμή ένα μεγάλο, μαύρο πανό που έγραφε «Ο Τραμπ ψεύδεται συνέχεια». Η συμπλοκή σταμάτησε με την επέμβαση της Αστυνομίας.

Ώρες προτού να φτάσει ο Τραμπ στο δικαστήριο, το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και ύψωσε πλακάτ εκφράζοντας την υποστήριξή του. Οι αντιδιαδηλωτές, που τους χώριζαν κιγκλιδώματα από τους οπαδούς τους Τραμπ, γιόρταζαν από την πλευρά τους το γεγονός, υψώνοντας πλακάτ με το σύνθημα «Κλείστε τον μέσα!» - ήταν μια αναφορά στο σύνθημα που χρησιμοποιούσε συχνά ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας για τη Χίλαρι Κλίντον, στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Anti-Trump protesters being kept separate from Trumpers. #TrumpArraignment pic.twitter.com/bVhi1tX5UW

Μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα, υπό τους ήχους τυμπάνων, σφυριχτρών, κουδουνιών και κόρνων.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής από την Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία επιμένει στον ψευδή ισχυρισμό ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020, έκανε μια σύντομη εμφάνιση έξω από το δικαστήριο. Είχε υποσχεθεί ότι θα τεθεί επικεφαλής μιας διαδήλωσης της Λέσχης Νέων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πατριώτες υποστηρικτές του Τραμπ που βρίσκονται σήμερα εδώ» είπε στο πλήθος. Σε μια χαοτική σκηνή, μίλησε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια μπήκε γρήγορα σε ένα αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε, καθώς οι αντιδιαδηλωτές την αποδοκίμαζαν και οι υποστηρικτές του Τραμπ σφύριζαν επιδοκιμαστικά.

Για λίγα λεπτά εμφανίστηκε και ο Τζορτζ Σάντος, ένας βουλευτής από τη Νέα Υόρκη την παραίτηση του οποίου έχουν ζητήσει ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί του επειδή αποκαλύφθηκε ότι έλεγε ψέματα για το παρελθόν του.

BREAKING: Compulsive LIAR and alleged FRAUD George Santos was just spotted walking to the courthouse to protest the Trump arraignment.

He will join QAnon conspiracy theorist and January 6th provocateur, Marjorie Taylor Green, to protest Trump finally being indicted for 34… pic.twitter.com/X4tbB2auco