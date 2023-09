Συνελήφθη σκιτσογράφος στην Τυνησία για γελοιογραφίες του πρωθυπουργού

Ο Ταουφίκ Ομράν είναι γνωστός για σατιρικά σκίτσα του, που απεικόνιζαν τον πρόεδρο Καΐς Σάγεντ, ο οποίος πριν από δύο χρόνια ανέλαβε σχεδόν όλες τις εξουσίες αφότου διέλυσε το κοινοβούλιο.

The Tunisian public prosecutor has ordered the detention of cartoonist #TawfiqOmrane over drawings mocking the prime minister.

Omrane is well known for publishing satirical cartoons of President #KaisSaied. pic.twitter.com/4h7zvmIkWz