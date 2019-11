Συνελήφθη στη Βραζιλία ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές ανθρώπων - Κατασχέθηκαν 42 τραπεζικοί λογαριασμοί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολλές συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Σάο Πάουλο, όπου διαμένει ο Αλ Μαμούν και σε άλλες τρεις πόλεις στη χώρα. Επίσης κατέσχεσε 42 τραπεζικούς λογαριασμούς, που όπως ανακοίνωσε το Σώμα χρησιμοποιούνταν για να χρηματοδοτηθούν οι παράνομες επιχειρήσεις της ομάδος.

Ο Αλ Μαμούν εισήλθε στη Βραζιλία προ εξαετίας προσποιούμενος τον πρόσφυγα και ζούσε στο Μπρας, μία συνοικία του Σάο Πάουλο που στεγάζει πολλούς μετανάστες απ’ όλον τον κόσμο.

Brazilian police working with ICE arrest Saifullah Al-Mamun in Brazil, who allegedly smuggled scores of people into U.S. https://t.co/ic9A01RIpp