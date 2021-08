Συνέντευξη Τύπου των Ταλιμπάν: «Δεν θέλουμε χάος στην Καμπούλ» - «Θα σεβαστούμε τις γυναίκες εντός της Σαρία»

Όπως μεταδίδει το BBC, ο εκπρόσωπος Τύπου των ισλαμιστών, Zabihullah Mujahid, δήλωσε μπροστά στις κάμερες πως «μετά από 20 χρόνια αγώνα, απελευθερώσαμε τη χώρα, διώξαμε τους ξένους. Αυτή είναι μια περήφανη στιγμή για ολόκληρο το έθνος».

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Αφγανιστάν δεν θα είναι πλέον πεδίο μάχης και συγκρούσεων. Έχουμε συγχωρέσει όλους εκείνους που πολέμησαν εναντίον μας. Οι εχθρότητες έλαβαν τέλος. Δεν θέλουμε εξωτερικούς ή εσωτερικούς εχθρούς» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

He is making his appearance for the first time in public. Dozens of media persons present. pic.twitter.com/oVkPmpGtac

«Δεσμευόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών από τη Σαρία (Ισλαμικός Νόμος). Θα συνεργαστούν μαζί μας. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις», ανέφερε στη συνέχεια.

«Οι γυναίκες μας είναι μουσουλμάνες, θα είναι ευτυχείς επίσης να ζουν εντός του πλαισίου της Σαρία. Οι γυναίκες μας έχουν δικαιώματα και θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τομείς», πρόσθεσε.

«Δεν θέλουμε χάος στη Καμπούλ», συνέχισε. «Το σχέδιό μας ήταν να σταματήσουμε στις πύλες της Καμπούλ, ώστε η διαδικασία μετάβασης να ολοκληρωθεί ομαλά. Αλλά δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ανίκανη. Οι δυνάμεις ασφαλείας τους δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε να εισέλθουμε στην Καμπούλ για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων» είπε ο Mujahid.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «οι οικογένειες που φεύγουν προς το αεροδρόμιο μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους. Κανείς δεν θα μπει στα σπίτια τους, κανείς δεν θα τους χτυπήσει».

Taliban on formation of Afghanistan government:

– Undoubtedly we are at a historic point

– I want to assure govt consultations will complete soon

– We will witness formation of an Islamic government pic.twitter.com/dbzLnCE5ic