Συνεχίζεται στο δείπνο των «27» το σκληρό παζάρι ψάχνοντας συμβιβασμό για το Ταμείο Ανάκαμψης

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Ο Σ.Μισέλ φέρεται να δήλωσε κατά την έναρξη της ολομέλειας ότι δεν μπορούσε να παρουσιάσει πλήρες πλαισίο διαπραγμάτευσης επειδή οι frugal εμμένουν στα 350 δισεκατομμύρια επιχορηγήσεις για ανάκαμψη, και οι υπόλοιποι δεν θέλουν να περάσουν κάτω από τα 400. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από 22 χώρες και απορρίφθηκε από Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Φίνλανδία και Σουηδία.

Προς το παρόν η κάθε πλευρά εμμένει στις θέσεις της και δεν υπάρχουν σημάδια συμβιβασμού. Ωστόσο ο Πρόεδρος συνεχίζει τις εργασίες.

Σκληρό μπρα ντε φερ στις Βρυξέλλες - Συναντήσεις συμβιβασμού «βόρειων» και «νότιων»

Νωρίτερα υπήρξηε συνάντηση των νοτίων (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) με τις χώρες που επιμένουν στις περικοπές (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδια) στο περιθώριο του Συμβουλίου, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών και να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο συμβιβασμού.

Η ομάδα των «5» χωρών επιμένει σε επιχορηγήσεις πολύ κάτω των 400 δισ.ευρώ και μείωση του ταμείου ανάκαμψης από τα 750 δισ.

Κοινό έδαφος αναζήτησαν με τους «5», οι Μισέλ, Μακρόν και Μέρκελ, οι οποίοι αμέσως μετά συνάντησαν Μητσοτάκη, Κόντε, Σάντσες και Κόνστα.

Συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Day 3 of #EUCO continues with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher@EmmanuelMacron@kmitsotakis@sanchezcastejon@antoniocostapm@GiuseppeConteIT and @vonderleyen

Plenary session will not resume before 4pm pic.twitter.com/OZcS1cwPTM