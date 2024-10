Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο - Έξι νεκροί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τη νύχτα την επίθεση στον Λίβανο, εξαπολύοντας τουλάχιστον 17 πλήγματα στη Βηρυτό και σε νότια προάστιά της, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

EXCLUSIVE: Video from passenger jet en route to Dubai, shows missiles firing out of Iran towards Israel pic.twitter.com/6VUv9OlDUM

Για δεύτερη φορά, έγινε πλήγμα στην καρδιά της λιβανικής πρωτεύουσας. Στόχος ήταν «κέντρο της πολιτικής προστασίας» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Μπασούρα, στην καρδιά της πόλης, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολά.

Απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και άλλους επτά τραυματίες.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν ισχυρή έκρηξη και ένιωσαν κτίρια να τρέμουν, και είδαν ασθενοφόρα να σπεύδουν επιτόπου.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από τομείς νοτίων προαστίων της Βηρυτού, των Χαρέτ Χράικ, Μπουρζ αλ Μπαράζνα και Χαντάθ Γαρμπ, που αναγγέλλεται νέους βομβαρδισμούς εναντίον μελών ή εγκαταστάσεων της Χεζμπολά.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι βομβαρδισμοί των οποίων εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους εδώ και μια εβδομάδα, σκότωσαν εξάλλου χθες Τετάρτη τρεις ανθρώπους στη Δαμασκό, ανάμεσά τους τον γαμπρό του ηγέτη του σιιτικού κινήματος Χασάν Νασράλα —αυτός ο τελευταίος δολοφονήθηκε από το Ισραήλ την 27η Σεπτεμβρίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, σε βομβαρδισμό που είχε επίσης δεκάδες θύματα μεταξύ των αμάχων—, ανέφερε ΜΚΟ.

«Ο Χασάν Τζαφάρ αλ Κάσιρ, γαμπρός του Χασάν Νασράλα, είναι το ένα από τα δυο θύματα από τον Λίβανο ισραηλινής επιδρομής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Μέζα της Δαμασκού», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολά επιβεβαίωσε την πληροφορία, διευκρινίζοντας πως ο αδελφός του Χασάν Τζαφάρ αλ Κάσιρ, ο Τζαφάρ αλ Κάσιρ, ήταν αρμόδιος για τη μεταφορά όπλων από το Ιράν στον Λίβανο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον δεύτερο αδελφό σε πλήγμα σε νότια συνοικία της Βηρυτού προχθές Τρίτη.

Την ίδια ημέρα, το Ιράν εξαπέλυσε τη δεύτερη απευθείας επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ μέσα σε χονδρικά έξι μήνες. Οι δυο χώρες αντάλλαξαν κατόπιν απειλές για αντίποινα.

«Το Ιράν διέπραξε μεγάλο λάθος (...) και θα το πληρώσει», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

'Iran made a big mistake tonight - and it will pay for it,' Israeli Prime Minister,' Benjamin Netanyahu said at the outset of a political-security meeting, after Iran fired ballistic missiles at Israel, raising fears of a wider war https://t.co/KfYd6Bdm7jpic.twitter.com/aKFsFwQTfd