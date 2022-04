Συνεχίζονται οι απίστευτες εικόνες από τη Σανγκάη: Υψώνουν φράχτες σε κτίρια με κρούσματα κορωνοϊού

Νέα, σκληρότερα μέτρα στη Σαγκάη.

Τις αντιδράσεις των κατοίκων προκάλεσαν τα τα νέα μέτρα που φαίνεται να παίρνει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται άνθρωποι που φορούν τις γνωστές άσπρες προστατευτικές φόρμες, να στήνουν πράσινους φράχτες έξω από εισόδους κτιρίων ή να στήνουν μεταλικά περιφράγματα.

China's zero Covid policy is turning to a final solution in Shanghai: people are fully fenced thus way in their buildings as long as there's a positive case. A strategy to suffocate the virus becomes a scheme of house imprisonment, and letting people die. @StevenCNN@amyyqinpic.twitter.com/aiI550MkRo — Rudolph Tang ??? (@klassikom) April 24, 2022

Χρήστες στα social media σχολιάζουν οργισμένοι το γεγονός, λέγοντας ότι «τους περικλείουν σαν οικόσιτα ζώα» και ότι «αυτό που συμβαίνει είναι μεγάλη ασέβεια προς τα δικαιώματα των ανθρώπων» ενώ άλλοι κάνουν λόγο για φράχτες που φτάνουν και τα δύο μέτρα.

Images of workers clad in white hazmat suits sealing entrances of housing blocks and even closing off entire streets with roughly 2m-tall green fencing went viral on social media on Saturday, prompting questions and complaints from residents.https://t.co/UGwRJnZ1hL — @alecolarizi (@AleColarizi) April 24, 2022

Ο απολογισμός του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη Σαγκάη έφθασε σήμερα τους 87 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 παρά το lockdown, ενώ η πόλη του Πεκίνου κλήθηκε να «δράσει χωρίς καθυστέρηση» εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην κινεζική πρωτεύουσα.